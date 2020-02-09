疫情倘更壞或減社交　林正財：關戲院強制在家工作

新冠肺炎疫情一發不可收拾，確診個案持續上升。行政會議成員林正財今早(9日)在一電視節目表示，政府會視乎疫情考慮不同防疫措施，所有措施都有機會推行，如果疫情更壞，可能會減少社交活動，例如關閉戲院、強制公司安排僱員在家工作。

對於坊間一直提及全面封關，他指香港第一宗輸入確診個案的14日前是1月初，當時沒有人提出封關，之後政府已經精準地限制來自湖北的旅客入境，認為有助遏止疫情。他又以新加坡為例，指新加坡較早時禁止內地人入境，但確診個案仍比香港多，認為抗疫措施預早推行只是理論，現實上難以做到。

他指，由於市民對政府信任程度低，所以當有不同消息出現時，市民會自行演繹，但政府有4名醫護專家及衞生防護中心提供防疫意見，認為市民即使不信政府，都應該相信專家意見。

至於從內地來港人士需自行隔離14日的措施為人詬病，林認為整項措施未必滴水不漏，因要平衡接受隔離人士的想法，並非人人希望被當成犯人般監視，而執法屬於強制檢疫措施的重要一環，大部分市民及旅客會自律及配合，如果有人不願意遵守，警方應立即執法，殺一儆百。不過他指出，目前本地確診個案較多屬於香港人，形容強制隔離措施是政府減少港人北上後再回港的「終極一招」，避免增加傳播風險。

現時香港口罩供應緊張，他指政府關心口罩供應情況，期望首部自動生產口罩機器10天內於懲教署投產，又建議政府公布懲教署口罩供應及流向數據，讓市民安心。而除了在全球搜購及增加本地生產外，市民亦應減少使用口罩，例如見過有人踩單車和跑步時仍戴口罩，認為此舉是無必要。