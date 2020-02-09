集會促國泰停飛內地　港龍工會稱不排除發起罷工

港龍航空公司空勤人員協會於東涌舉行「不和你飛」集會。(袁志豪攝)

新冠肺炎疫情嚴峻，港龍航空公司空勤人員協會今日(9日)於東涌舉行「不和你飛」集會，要求國泰航空全面停飛往返內地航班，避免疫情蔓延，亦不排除日後隨時發起工業行動。大會於台上掛上「拒絕運毒」的橫額，並呼籲市民以網上聯署方式表達支持，藉此向資方施壓。

至下午2時許，現場有約50人出席集會，部分人手持「不做病毒運輸鏈」、「源頭堵截，封關救港」等標語，亦有集會人士帶同行李篋到場，要求國泰全面停飛內地。

該會總幹事施安娜指出，港龍的同事一周內或要上班6日，每日接觸過百名乘客，「每日都擔驚受怕」，害怕感染病毒後會傳染給家人及其他同事。她又指，有機組人員曾於武漢航班上執勤，惟資方事後只關心有否傳媒採訪，而非同事感受。其後證實該航班載有確診個案，惟涉事機組人員在被送至隔離營前，曾在兩班航班上執勤。施批評公司管理層眼中只有數字，沒有理會員工感受，指出工會具集會及罷工自由，未來不排除會發起工業行動，迫使資方全面停飛內地航班。

職工盟主席吳敏兒指出，空中服務員工作時只有小量防疫裝備，口罩及酒精搓手液嚴重不足，惟資方作為僱主，無法保證機上沒有乘客來自疫區，加上港府無能，工會只能以罷工等方法抗爭，希望可減少病毒流入香港的機會。吳稱，不少罷工員工的目標是守護香港，他們或需面對資方的秋後算帳，呼籲港人支持其工業行動。

前國泰機師、立法會議員譚文豪表示，至今仍有不少人士從內地入境香港，形容香港是一道「活門」，可供他們逃離內地，或轉機至外國。他批評港府無能及欠缺邏輯，國泰航空公司亦欠缺同埋心，導致香港成為「病毒中轉港」。他指，有輿論批評空中服務員罷工會令身處外地的港人無法回港，譚認為港府可用包機形式送回市民，相信屆時罷工的空中服務員願意執勤。