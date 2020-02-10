屋邨變檢疫中心準居民退租　區議員不排除搞聯合行動抗議

新冠肺炎於本地持續擴散，港府計劃將未入伙的公共屋邨作為檢疫中心。有區議員於電台節目批評，政府決定倉促，未有考慮原本於月底上樓的準居民，並不排除會與該區居民聯合行動，向政府反映訴求。

沙田區議員麥梓健表示，駿洋邨附近有很多工廠大廈和其他屋邨，擔心改作檢疫中心會令疫情在社區爆發。他又稱，該邨原本月底可以取匙上樓，但如今很多準居民已退租並轉區上班上學，批評政府決定倉促，亦沒有交代如何幫助準居民。

麥又稱，曾與食物及衞生局副局長徐德義等官員有非正式會面，多名區議員曾追問官員檢疫中心性質、何時啟用等問題，但未獲回應。他指，經初步磋商會與該區鄉事派聯合行動，向政府反映訴求。

此外，政府亦計劃在西貢戶外康樂中心加建單位增加檢疫設施。西貢區議員梁衍忻表示，準備興建組合屋的足球場與車路只有鐵絲網相隔，有居民擔心出入會有風險，亦擔心被檢疫人士會離開檢疫中心。梁又稱，希望明日的區議會大會可繼續舉行，屆時會提出臨時動議，向民政事務處要求協助溝通，讓政府直接面對居民訴求。