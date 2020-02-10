徐德義再到沙田出席區議會　駿洋邨準居民示威

政府日前宣布徵用未入伙的火炭駿洋邨為檢疫中心，引起居民強烈不滿。食物及衞生局副局長徐德義今午(10日)出席沙田區議會特別會議，是他連續第3日到訪沙田，與鄉事派和區議員交流。

會前，部分區議員和數十名駿洋邨準居民於開會場地沙田政府合署地下正門外示威，並指已收集超過7000人聯署反對。有區議員希望向徐德義遞交請願信，惟徐並無到場接信。

會議間，徐德義重申政府防疫工作需要與疫情同步，提到近日確診人數有所增加，因此政府要未雨綢繆。徐亦指出，將入住檢疫中心的密切接觸者，並非確診或懷疑感染病人，但他們染病機會比一般人為高，故需要在特定地方作檢疫14日。至於有何措施可以令附近居民覺得安全，徐強調檢疫中心將有醫療人員、保安和警方作24小時戒備，入住人士出入時亦會有專車接送。

駿洋邨當區區議員麥梓健狠批徐德義，指政府作決定前未有諮詢區議會和居民，又大鬧政府上月底宣布不再徵用未入伙公屋作檢疫中心後出爾反爾，反問為何不選址其他地方，如軍營等？徐重申，政府的決定照顧整個香港的居民，希望市民理解。徐亦解釋政府不將郵輪、酒店等列為隔離中心的首要考慮，指出該處未必有獨立空氣循環系統。

區議員吳錦雄追問政府，有否估算全港需要多少個檢疫設施，以及會否在沙田區設立更多檢疫中心？徐回應，政府需按照疫情走勢作即時反應，重申現時已出現未有外遊史的確診個案，強調政府要準備好應付隨時出現的社區爆發。

區議員黃文萱則在會上播放，特首林鄭月娥上月底宣布不再徵用公屋作檢疫中心的錄音片段，問徐政府是否「講大話」？惟徐回答提問時並無回應此問題。會上亦有多名區議員關注政府為何先會見鄉議會，但至今日才正式出席區議會會議。

另外，在政府合署外有多架警車停泊，並有防暴警察在附近戒備。