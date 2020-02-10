唐人新村村長遇襲　遭惡漢拖出車外狂毆重創

元朗屏山唐人新村村長鄧建國（72歲），繼5年前離奇遇襲後，今日(10日)早上11時許再於元朗被兇徒襲擊受傷。鄧建國接受訪問表示，今日屏山坑尾村召開結數會議，他與朋友飲完茶後，由對方駕車接載到坑尾村開會。抵達後，他見到現場有不少陌生人，已心知不妙，因此叫朋友在外面稍等，他逗留不久後，隨即登上朋友的車離去。

詎料，車輛駛至一間冰室外時，突然有兩輛私家車駛至，一前一後截停鄧乘坐的車輛，兩車繼而跳下6名大漢，他們用刀、棍扑車後，再拖鄧落車猛斬及毆打，致其雙腳及肩骨骨折，左手背、手掌亦紅腫，兇徒逃走時更稱，「我哋打你，你自己知道乜嘢事。」其後，鄧被送往屯門醫院救治，他指傷勢非常嚴重。

鄧建國稱，部分兇徒他見過，但並非居於坑尾村，其他兇徒則不認識。對於今次遇襲原因，鄧估計是與選舉屏山鄉委會主席的後遺症。他慨歎「點解香港變成咁」，他又指，日後打算離開香港，遠離是非。

警方接報到現場調查後，將案件列作傷人，交由元朗警區重案組跟進。其後，警員到案發現場向村民做問卷調查。2015年2月3日下午2時許，鄧建國在唐人新村查看一間佛堂早前遭破壞情況時，突有四名戴口罩大漢乘坐私家車掩至，各人分持水喉通及伸縮警棍下車，衝至其身旁施襲，他因為手無寸鐵，僅能舉手擋格，手及腳同被扑傷紅腫。