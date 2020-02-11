醫管局疑錯判疫情致口罩存量少　馬仲儀：錯過防疫黃金期

新冠肺炎肆虐下，市面一罩難求的情況未有改善，甚至醫管局現時的口罩存量都只剩約1600萬個，僅夠使用1個月。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今早(11日)在電台節目表示，局方早前曾經提出口罩存量夠用3個月，是以2009年豬流感的使用量為基準，現時疫情與當時不同，對醫護帶來的心理負擔亦不一樣，醫院感染及傳播風險較高，口罩用量亦不可同日而語。況且農曆年後各項物資供應緊張，她質疑局方錯估疫情，錯過防疫黃金時間。

她表示，口罩能否夠用1個月，需視乎病人數量。因應疫情，公立醫院現要求每名住院病人戴口罩，亦會向必要的探訪人士提供口罩，臨床工作醫護人員至少每3至4小時需更換一個口罩，消耗量較大。

她續稱，醫管局因應防護物資供應緊張，發出指引，每日只向不必接觸病人的文職人員派發一個外科口罩；在隔離區工作的醫護，毋須每處理一個病人就更換一個N95口罩，每日只用兩個等。她指由於口罩採購渠道較多，相信問題較小，但防護衣、N95口罩及面罩等物資的最大生產地為內地，貨源較單一，如果內地不再輸出是很大問題。她又擔心醫護脫下的N95口罩處理不當，重用會增加感染風險，又稱部分同事有自行在外購買眼罩等裝備。