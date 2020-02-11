理大研檢測系統　1小時可辨新冠肺炎流感等病毒

新冠肺炎肆虐，香港理工大學今(11日)發布一套全球最全面的全自動快速多重診斷系統，由全自動快速檢測儀和多重微流檢測元件組成，可用於即時基因檢測，區分出引起呼吸道疾病的病原體，包括2019新型冠狀病毒。

該系統在同一個測試中，能夠在1小時內檢測出30至40種病原體，如季節性流感病毒、禽流感、人類呼吸道合胞病毒和2019新型冠狀病毒等。整個測試過程毋須人手操作，能以極高的特異性同時區分各種病原體。以往若要檢測40種病原體或需分別作40次處理，但此系統利用可檢測多達40種呼吸道病原體的微流體芯片盒及如微波爐大小的自動化裝備診斷，可同時獲取多達40項檢測結果。

理大創新及科技發展總監劉樂庭表示，當前的挑戰是缺乏用於早期和現場診斷的全面即時基因檢測技術，以同步區分不同病原體，此系統提供了可行的解決方案。他又稱及早和準確地檢測病原體，能夠有效和快速地控制和管理疾病。

他續指系統同樣透過鼻咽抽取樣本，只需抽取小量病毒就可做測試。以流感為例，人體約有10萬顆病毒，系統只需要5顆病毒作測試。目前系統已進行約百次呼吸道臨床樣本測試，當中包括2個新冠肺炎樣本，而測試結果全部準確。他強調本地儲備非常重要，與現有技術比較，如美國系統測試只集中針對西方國家常見病毒，測試病原數量亦較少，由6個至22個不等，價格亦較昂貴，每次進行測試以千元計算。盼能發揮此平台技術，未來應用在癌症等疾病。

他期望系統能在香港先行，並盡快籌組生產線。若資金到位，有望半年內應用在醫院，目前以每次進行測試約200至300元為目標。