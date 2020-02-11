葵青區診所將接收新冠肺炎懷疑個案　區議員促政府撤回

為應付持續蔓延的新冠肺炎，醫管局上周四(6日)宣布會分階段啟用18間診所接收病徵輕微的懷疑個案，首階段會在7個醫院聯網各啟用1間指定診所，惟多區均有反對聲音。有葵青區議員今晚(11日)批評政府徵用區內診所前，未有諮詢區議會及居民意見，指診所鄰近民居及學校，擔心加劇疫情在社區爆發。

4名區議員今日(11日)在葵聯邨聯悅樓地下集會抗議，不滿政府將區內的南葵涌賽馬會普通科門診診所用作接收肺炎懷疑個案，近40名居民到場響應，期間高舉「葵青齊自救，疫站必撤走」、「阻隔病菌，維我安穩」及「選址倉卒欠諮詢，社區爆發一鑊熟」等標語。

梁靜珊引述居民指，診所內胸肺科的醫療設施不足，質疑診所不能分流感染個案，且診所與母嬰健康院位於同一大樓，若接收肺炎患者隨時害死新生嬰兒。

吳劍昇指葵聯邨與診所僅隔一條馬路，鄰近多所學校及車站，憂加劇疫情在社區爆發。唐皓文引述政府指選址是參考過往沙士時徵用診所的名單，但他指當時葵聯邨仍未落成，認為政府未有考慮實際情況。

議員尹兆堅指市民在農曆年假前，已建議政府採取封關等一連串防疫措施，惟政府仍以擠牙膏方式回應，可見其衞生及危機意識「連小學生都不如」。