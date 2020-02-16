批政府賠6000元打發上樓夢　準居民冒雨集會促「還我駿洋」

公民黨今(16日)發起保護火炭集會，現場約有300市民參加，並高叫「保護火炭，還我駿洋」、「撤回」、「垃圾政府」等口號。現場大部分參與市民為駿洋邨準居民，他們極度不滿政府向駿洋邨每戶派6000港元，不少市民怒喊「還番六千元」、「還夠一萬五千元畀佢」，要求盡快入住駿洋邨。現場附近可見有數隊防暴警察巡邏及持槍戒備。最後集會在傍晚6點半左右結束，並再次誠邀政府官員及各部門，出席未來的公聽會或與居民直接對話。

駿洋邨準居民陳女士指自己是擠迫戶，連同家翁家姑一家六口，居住在300呎的公屋。她質疑政府發放6000港元是掩口費，哽咽只想要一個家。她指，已替孩子從天水圍轉學至沙田，9月就會入讀。但現時尚未知何時有屋入住，若到9月都未能上樓，每天要花約4小時接送孩子上學，坦言不知應讓孩子留在天水圍還是到沙田讀書。

有飲食界人士指，目前生意已經大跌80%，有兩間茶餐廳相距駿洋邨僅一條馬路，市民根本唔夠膽到該處用膳。他批評政府一直沒做任何事紓緩疫情，市民只能一直捱，又要求特首盡快封關，堵截源頭。

沙田區區議員麥梓健指，曾與警方磋商舉行遊行，但最終只獲發集會的不反對通知書。他稱政府事前並沒有與區議員商討，就將駿洋邨變成檢疫中心，亦曾邀請食物及衞生局副局長徐德義參加居民大會不果。

立法會議員楊岳橋批評，準居民本身下月至4月就能入住駿洋邨，政府現時只用6000港元就打發市民，更從來沒公布過選擇隔離營的標準。

前立法會議員梁國雄表示，尚有2000多名港人滯留在湖北省，「他們無理由唔可以返嚟香港」，他續稱，特首林鄭月娥聲稱未有足夠隔離中心予他們，但每日仍容許內地居民來港。他指，願意湊6萬港元予特首到港中醫院自我隔離。他又建議已廢置的高級官員宿舍可作隔離營，另外兩大主題樂園的酒店及軍營亦是另一選擇。