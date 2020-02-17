消委會：2款嬰兒牙膠易咬碎或致窒息　最貴款可致癌物超標8倍

不少父母都會選購牙膠予嬰兒使用，以緩解其出牙期不適。消費者委員會測試發現，市面有2款牙膠驗出有害或可致癌的亞硝胺化合物，以及可亞硝化物質；另有2款樣本未能通過咬力測試，容易令幼兒窒息。

消委會測試市面上20款嬰兒牙膠，包括13款非液體牙膠及7款含液體牙膠，售價介乎18港元至139港元。結果發現，有2款牙膠被驗出含有亞硝胺化合物，以及可亞硝化物質，其中1款樣本為最貴的NUVITA「Romeo Natural Massaging Teether 7020」，售價為139港元，檢出的可亞硝化物質的總遷移量達每公斤0.94毫克。根據歐洲玩具安全標準EN71-12:2016的規定，牙膠的可亞硝化物質的總遷移量不應超過每公斤0.1毫克，換言之該樣本超標8倍。

消委會指，可亞硝化物質在胃液的酸性環境下，有機會轉化成具致癌性的亞硝胺化合物，促請製造商應採用適當的硫化促進劑，減低亞硝胺化合物及可亞硝化物質的產生，保障兒童健康。

另外，消委會亦測試牙膠的耐咬程度，並參考美國聯邦法規中的咬力測試，將牙膠放置於模擬幼兒牙齒的儀器中，然後分別施加25磅及50磅的力度達10秒，以模擬18個月或以下幼兒及18個月以上至3歲以下幼兒的咬力。結果發現，品牌ANGE「Giraffe Teether」及Edison mama 「Kamikami Baby Banana」樣本未能通過測試，2款樣本的部分位置於承受25磅力後破裂，產生細小部件，若該些細小部件意外被幼兒吞下，有機會引致哽塞，造成窒息，而後者更同時不符合歐洲玩具安全標準EN71-1的要求，其末端部分體積太細，幼兒容易吞進口中，甚至有機會深入喉部，阻塞咽喉而構成哽塞或窒息。