32歲外傭確診新冠肺炎　曾往中山澳門男子初步確診

香港今日(18日)再新增一宗確診個案，累計確診個案達61宗。新確診患者為一名32歲女病人，她是香港日前確診的67歲女病人的家傭。另外有一名58歲曾經去過中山的男子，在聯合醫院初步確診。衞生署也表示有兩名確診者已出院。

最新的確診病人早在本月2日已出現發燒及咳嗽，吃藥後以為自己已康復。她的僱主確診後亦於被安排入院檢疫，初步化驗呈陰性，但照肺片有陰影，本月15日照電腦掃描發現肺有問題，昨(17日)再採取上呼吸道樣本化驗後於今日確診。她於上月26日未有參與北角明星海鮮酒家的聚餐，相信在家居傳播受感染，而據資料顯示，該聚餐有6人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有一宗初步確診個案，涉及一名58歲男病人，居於觀塘金橋華廈，他的太太及女兒住中山。男病人本月1日發燒，15日有咳嗽，12及13日分別到私家診所求醫，昨日入住聯合醫院。他1月23日及2月2日曾到中山探家人，並曾即日來回澳門。

醫管局表示，在過去24小時呈報29宗懷疑個案，目前仍有58人在10間醫院治理，5人危殆，3人嚴重，新增的嚴重個案為第58宗患者，他氣促增多，須用到高濃度氧氣，但暫時未需要用呼吸機協助。另外，再有兩名病人可於今日出院，分別是第6宗個案的47歲男病人，以及第14宗個案的80歲男病人。