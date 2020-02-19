醫護投訴防護裝備不足　護士協會收700宗求助

民間記者會指出醫護人員防護裝備不足，該會於2月13至18日訪問137名醫護人員，逾一半為護士，近80%是臨床醫護，其中39%人稱無法隨時取用level 3的藍色保護衣，19%醫護無法隨時取用醫療用N95口罩。調查指約80%受訪醫護指部門的外科口罩及醫療用N95的存貨不足，或甚至無提供，近90%人指level 3的藍色保護衣存貨不足或無提供，情況嚴峻。

民間記者會引述受訪者指防護裝備嚴重不足，其中較高傳染風險的內科及急症室亦未獲分派基本保護衣物，較多接收新冠肺炎病人的瑪嘉烈醫院內科病房，連最基本的防濺面罩亦無提供，近90%醫護更指每人每日負責照顧的病人平均高達45人。

有醫院內科註冊護士表示，醫院主管要求一名護士配戴N95口罩，並負責全部高風險的程序，如抽血抽痰等，用膳過後亦要戴回同一個口罩。他指自己曾被要求戴上一個不合其臉型的N95口罩，再為懷疑感染個案進行抽血等工作。他更指被安排進入「Dirty Team」的醫護不少是年資較淺及參與過罷工的，質疑醫管局「秋後算帳」。

護士協會主席李國麟指近日協會接獲700宗投訴稱缺乏物資，以瑪嘉烈醫院、瑪麗醫院等龍頭醫院最為嚴重，主要投訴來自內科病房，其中最為短缺是內科口罩及N95口罩，反映前線醫護怨聲戴道。