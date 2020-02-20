港府高層稱疫情受控被指大錯特錯　何栢良斥：瞓醒未？

香港確診新冠肺炎個案增至62宗，並奪去2人性命，但政務司司長張建宗昨日(19日)竟指疫情已經受控。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(20日)在電台節目表示，新冠肺炎疫情在香港一定未受控，甚至擔心會失控，形容張建宗的說法「混淆視聽、大錯特錯」。

他解釋指，起碼要在一個潛伏期，即至少14天內無新增感染個案，疫情才算是受控，呼籲張建宗直接承認說法有誤。何又質疑政府領導層「未醒」，指香港出現首宗確診個案後，當局仍然未啟用相關超級電腦，追蹤患者的密切接觸者，是令人震驚，形容政府「日日等病毒」。

食物及衞生局局長陳肇始並無回應張建宗的說法是否正確，但重申當局不斷監察疫情，亦已不斷擴大監察範圍，相信可減低社區傳播的風險。陳肇始又說，根據專家組意見，仍對疫情採取圍堵政策，即「早發現、早隔離、早治療」，她提到，本港目前的確診個案中，部分並無外遊史，因此當局早前已決定要擴大檢測範圍。