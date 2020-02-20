學校停課校車公司倒貼　促政府補貼非專營巴士

因應新冠肺炎疫情，教育局早前宣布本港學校延遲至3月16日復課。校巴、保母車相關業界今(20日)表示，不少校巴在二、三月均沒有車費收入，或是被家長要求退款，但校巴有固定營運開支，以致收支不平衡，故期望新一份財政預算案可增加非專營巴士的一筆過補貼，以解燃眉之急。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會暨學童車組主席譚偉照表示，自宣布停課以來，已有家長查詢校巴的退款安排，而有些學校是按月繳付校車費，故不少校巴公司是沒有收到二月車費，若三月未能復課，又會沒有收入。他又指，該行業利潤不高，一、兩個月沒有收入，影響很大，難以支付營運支出，包括司機及保母的薪金，部分司機及保母已停職。

整個業界涉及約5500部車及逾10000名從業員。譚呼籲家長及學校尊重合約精神，如常繳付二、三月的車費，因為以往有學校在暑假時補課，校巴亦有如常提供服務，若學校在縮短假期，校巴亦不會額外收車費。

公共巴士同業聯會副主席郭思源表示，雖然政府早前建議向每輛持牌非專營巴士提供一筆過2萬港元及學校私家小巴1萬港元的非實報實銷補貼，但力度不足，因此期望政府可以增加補貼。

由於車公司在收入減少下依然要供車會，因此期望政府可以與銀行業界商討，讓車公司在可以先「還息不還本」，難關過後再償還。