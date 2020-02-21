議員憂抗疫基金發放遲　港府允減程序

立法會財務委員會今(21日)下午繼續審議港府擬成立300億港元的「防疫抗疫基金」，多名議員均擔心基金的支援層面不夠廣泛，亦擔心行政程序太多而拖延發放時間。

議員譚文豪質疑基金完全未有支持航空業。運輸及房屋局長陳帆解釋，機管局已採取多項紓緩措施，包括寬減租戶租金、寬減貨運營辦商收費、安排停機坪空位讓飛機長期停泊等，他會敦促機管局多與航空業溝通，在紓緩工作上多作努力。他又表示房委會亦將討論商戶租金安排，希望房委會也有相應行動。

馬逢國表示，表演業、演唱會業壓力非常大，惟政府無任何支援。另最近電影行業亦進入寒冬，戲院收入大減但仍需支付高昂租金；大多數電影停拍，電影從業員基本上處失業狀態，希望電影發展基金給予資助，讓他們有工作機會。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，會研究增加電影發展基金，支持開拍電影等，承諾繼續與業界保持聯絡。

陳沛然指有關基金未有資助私家醫生及牙醫，認為醫生們幫助政府應對疫情卻不獲任何支持。食物及衞生局局長陳肇始稱衞生防護中心會與私家診所保持聯絡及了解需要。石禮謙提到現時不少物業經紀的口罩不足，「手停口停」，再要求政府盡快撤樓市「辣招」。

至於基金發放方面，政務司司長張建宗稱會盡量減少程序不拖延，部分已有資料的如學生資助等會盡快分發，若要填寫資料的或需3至4星期，強調是急市民所急。至於部分沒有涵蓋的行業，政府會保持開放態度，亦繼續與財政司司長商討，下周公布的財政預算案是否會全民派錢。