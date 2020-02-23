團體18區派百萬個口罩　小西灣數百市民排隊

新冠肺炎疫情持續惡化，市民一罩難求，全港社區抗疫連線今(23日)舉行派發防疫物資活動，在全港18區452個社區同時進行，向市民派發100萬個口罩及漂白水。團體於小西灣舉行活動啟動禮，吸引數百名市民到場排隊領取口罩，秩序大致良好。主辦單位為免有過多市民聚集增加疾病傳播風險，於11時先派發籌號，供市民在稍後時間領取。

召集人陳振彬指，早前已向市民派發70萬個口罩和防疫物資，當中包括食物環境衞生署的前線職工，以及有確診感染新冠肺炎患者居住大廈的其他住戶。

另一召集人蘇長榮則表示，連線另外會在Facebook上設立專頁，供市民上網登記，涉及大約10萬個口罩，以每包有5個計算，合共有2萬人受惠，亦正持續在世界各地訂購更多防疫物資。

連線另一個分站位於港鐵大圍站，早上11時許在D出口外為市民登記派發口罩，隊伍分為60歲以上長者及其他有需要人士，約有200名市民在場排隊。全港社區抗疫連線召集人陳勇指現時全人類的敵人是病毒，應該齊心抗疫，他又呼籲市民如有多餘口罩應該分給有需要的人。