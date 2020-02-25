政Whats噏：大埔區會鬼打鬼　黃兆健無被通知開會

黃兆健話被民主派區議員排斥，冇被邀請出席上禮拜嘅會議。

大埔區議會係其中一個泛民主派佔大多數嘅區議會，不過近日就出現「鬼打鬼」嘅情況。話說熱血公民嘅黃兆健噚日(24日)喺社交平台講被民主派區議員排斥，佢話有黃色區議員因為私怨，唔邀請佢出席上個禮拜嘅會議，其中大埔民主聯盟區議員林名溢更加喺黃嘅貼文度留言話「驚畀你(黃兆健)串開會無常識，咪唔敢打擾你囉」。

咁到底事件背後原因係咩呢？黃兆健話上個禮拜五(21日)大埔區18名黃色區議員同九巴開會，但佢無被知會。其後黃再留言上載當日會議文件，出席者包括九巴代表同18名民主派區議員，議程討論受新冠肺炎疫情影響下嘅巴士班次服務安排有關。

黃質疑佢曾經貼文鬧過黃色區議員，搞到今次被人杯葛，佢話上月有黃色區議員大鬧那打素醫院，有醫護人員當場被鬧喊，於是黃貼文幫醫護發聲同討回公道，但就引起黃色區議員不滿，當晚就召開會議商討對付佢嘅方法。

黃形容無論前白鴿(民主黨)、新民主同盟抑或黃色區議員喺大埔區議會裏面都係同路人，但唯獨熱血公民就例外，佢重申自己一個人喺議會單打獨鬥都唔係問題，但就提醒其他同事自重，叫大家問佢去咗邊嘅時候，應該先問黃色區議員點解唔槍口對外，反而要帶頭搞分化。

我哋向黃兆健查詢，暫時仲未聯絡到佢，林名溢就喺未聽晒我哋問佢點解唔叫黃去開會就打斷問題，話對事件無乜評論同唔回應。