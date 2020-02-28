確診女馬主周巧兒愛犬　疑對新冠肺炎病毒呈弱陽性反應

漁農自然護理署(漁護署)發言人今日(28日)表示，一隻居於2019冠狀病毒病確診者家中的狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應。漁護署於2月26日接獲衞生署轉介，指一名2019冠狀病毒病確診者的狗隻需交予漁護署。漁護署人員同日傍晚到大坑一住所接走有關狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應。該狗隻並無任何相關病徵。

目前港珠澳大橋口岸動物居留所內只有以上狗隻接受檢疫，並沒有其他動物。署方人員會加強清潔消毒居留所內的設施。

雖然漁護署現時未有數據證明寵物會感染而發病或傳播2019冠狀病毒，但署方對上述狗隻進行密切監察，並進一步抽取樣本化驗，以確定該狗隻是已感染該病毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒。署方會繼續為有關狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。

漁護署發言人表示，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議2019冠狀病毒病確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫。牠會被送往漁護署指定動物居留設施接受為期14天的檢疫和獸醫學監察，及按情況進行新型冠狀病毒測試。

雖然漁護署未有透露該名確診人士的身份，但根據至今確診者的資料顯示，僅女馬主周巧兒(第85宗個案)及其家傭居於大坑瑞士花園，因此懷疑呈弱陽性反應的狗隻，很可能是周巧兒的愛犬。

根據世界衞生組織網站資料顯示，目前沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新型冠状病毒。然而與寵物接觸後，用肥皂和水洗手可以顯著減少其他常見細菌在寵物和人類之間的傳播，例如大腸桿菌和沙門氏菌。