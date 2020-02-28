涉刑恐東方記者及8.31非法集會　警方拘捕壹傳媒黎智英

壹傳媒黎智英涉刑恐東方記者等案被警方拘捕。今早約7時30分，港島總區重案組約10多名探員，分乘4輛七人車，駛至被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的「漢奸黎」壹傳媒黎智英，其位於何文田嘉道理道的寓所外，多名身穿警察背心的男女便衣警員下車後，有警員按動大閘門鈴，表示要找黎智英。

黎智英約10分鐘後從住所步出，向探員表示正在做運動，要先淋浴，約5分鐘後再出來，探員則在門外等候。

據悉，黎智英涉嫌於2017年6月在維園涼亭刑事恐嚇作正常採訪的東方男記者案，以及去年8.31的非法集會案件有關，即場被警方拘捕。黎戴上口罩，被帶上警方車輛，押往九龍城警署接受問話。

另外，前立法會議員李卓人亦涉嫌與8.31非法集會的案件有關，被警方上門拘捕，被押往長沙灣警署調查。民主黨前主席楊森，今早在寓所被警方拘捕，他涉嫌組織參與8.31非法集會，被押往西區警署接受問話。

2017年6月，黎智英在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方男記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有片有相，證據確鑿。惟事發後，黎只曾在警方要求下於2018年8月到港島總區重案組錄取口供，律政司至今一直未有落案起訴黎。東方及受害人多次去信律政司要求交代進展，惟回覆內容答完等於無答，令人質疑律政司應告不告、一味拖延。

在去年8月31日，黎智英到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，惟有關遊行是未經申請的非法遊行。