黎智英2017年中恐嚇東方記者　事隔逾2年半後終落網

壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者一案，發生於2017年6月4日。當日黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指?其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×?你?相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。東方曾經多次去信當局，惟律政司未提出檢控，令各界嘩然。時至逾兩年半後的今日，黎終被拘捕。

當晚傍晚約6時半，黎智英來到維園涼亭，出席六四祈禱會。祈禱會完結後，黎突衝前爆粗辱罵正在場正常採訪的東方記者，相關影片其後上載東網，可見黎智英當時不由分說向東方記者大講粗口，還出言恐嚇。受害記者事後已向警方錄取口供，講述整個事發經過。

記者向警方指出，當晚約7時正在現場採訪，與出席祈禱會、坐在地上的黎智英相距約7、8米，記者分別以相機和攝錄機拍攝現場情況，期間已發現黎智英多次向其怒目而視，但雙方並無任何接觸或交談。

及至約7時15分，祈禱會將近完結，參與人士亦陸續準備離開，黎智英當時仍坐在地上，記者放下器材停止攝錄，惟約十五秒後，黎已站起來，逕自走到記者身旁，表情兇惡，他右手食指指住記者，劈頭便大聲向記者講了兩、三次「×你老母×」，之後又向記者說：「你唔好咁近影我，我實會搵人搞×你，我實搞你，我依家話畀你聽，我影×?你?相......×你老母× ！」事實上，記者當日並無近距離拍攝黎智英。

其後的情節，則是已經曝光的影片內容，黎智英重複指「我影×?你相」、「我實搞你」、「×你老母×」。受害記者認為事件涉刑事恐嚇，翌日凌晨到大埔警署報警，並將整個過程一一向警方講述。事發至今逾兩年半，黎智英也終於被捕。