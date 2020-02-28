抗疫基金資助旅行社及賓館　商經局接逾1800宗申請

去年6月發生的修例風波，連同今年初在全球爆發的新冠肺炎，在雙重夾擊下，香港百業蕭條。政府的防疫抗疫基金推出旅行代理商資助計劃及持牌賓館資助計劃，每間機構可獲最高8萬港元資助。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，至今已分別收到1100家旅行社及720家賓館登記申請資助，申請的旅行社佔整體旅行社6成，申請的賓館則佔約4成，預計3月前會完成登記手續，希望4月前能完成計劃。

邱騰華指，香港經濟自去年年中開始踏入衰退，如去年本地生產總值為-1.2%，是2009年以來首次錄得負增長，訪港旅客也按年下跌14.2%。港府早前已推出4輪紓困措施，涉款300億港元，包括大幅增加基金資助額共55億港元、加大信貸擔保、提高認知簡化程序，另有300億港元的抗疫基金。

新一份財政預算案則再提供100%政府擔保的企業特惠低息貸款，貸款上限200萬港元， 最長3年還款期，申請期6個月，首6個月還息不還本，希望能支援受打擊行業，協助企業資金周轉，度過難關。

邱騰華表示，當局會擴大去年10月提出的旅行社鼓勵計劃名額，由500個增至1000個，旅行社接待每名入境及出境旅客，分別可獲120港元及100港元。邱指政府預留的1億港元款項，已批出1300萬港元。

有意見指香港電台報道偏頗應減人工，有港台記者問及邱對港台表現的評價，他表示，新一年財政預算案對港台的撥款開支大致與去年相若，人手變化亦不大。港台在訊息傳播上有一定角色，但必須要按《香港電台約章》規定，編輯方針必須準確持平，同時要讓市民認同公民身份及促進公民社會發展，增加市民對一國兩制的認識。對於一切的意見，港台總編輯需要承擔及認真處理相關意見。