修例風波：小巴乘客斥示威者堵路　反遭趕落車鞠躬道歉

指罵示威者的小巴乘客遭喝令落車向示威者道歉，才獲准離開。(朱先儒攝)

【01：00】防暴警發射胡椒球槍驅散示威者及其他集結人士，混亂間有記者中彈。

【00：50】防暴警於通菜街拘捕兩名男子，包括一名中學生，此外，一名男子在警員驅散行動期間，跑至亞皆老街與彌敦道交界，突然暈倒在地。

【00：30】有身穿黑衣的小巴乘客，在登打士街一輛小巴上，指責示威者堵路阻礙行程，結果被揪出指罵，迫令其落車再遭掌摑，該乘客最後向示威者鞠躬道歉，才獲准離開。

【00：20】花園街近豉油街有路面雜物着火，附近位置亦有多處火頭，火勢猛烈，消防員趕至救熄。

【00：10】防暴警向廣華街近登打士街一帶推進驅散示威者，一批示威者狂奔，在場記者亦緊貼步伐邊跑邊注視發展，氣氛再度緊張。

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昨日(29日)是港鐵太子站「831」事件半周年，下午陸續有市民到太子站B1出入口外聚集，有人在地上擺放鮮花悼念，另有人在圍欄貼上寫有悼念文字的貼紙。期間，防暴警從旺角警署走出截查市民，並撕掉貼紙及清理鮮花。一批市民在對面馬路圍觀。

至晚上約7時，有市民不斷手持鮮花到場悼念，有人將鮮花綁在圍欄上。其後，防暴警再次將鮮花清理，放入黑色膠袋檢走，做法引起現場逾百名示威者不滿，高叫反對警察口號。約10分鐘後，防暴警撤退返回旺角警署。

警方在晚上8時許舉起黑旗，並發射催淚氣體驅散群眾，有示威者在馬路舉起傘陣。接近晚上9時，受事件影響，港鐵旺角站關閉。在晚上10時半，示威者於通菜街近山東街放火燒路障，消防員趕至救熄。

晚上接近11時，有警員被示威者追打，警員於危急下拔出手槍指向示威者以示警告，氣氛緊張。其後，警方一度舉橙旗警告示威者盡快離開，否則發射胡椒球槍進行驅散。