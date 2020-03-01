政Whats噏：抗疫慢懶理專家意見　陳肇始被暗批唔理性

新冠肺炎疫情持續，確診個案幾乎日日有，市民撲口罩、撲防疫物資，至今依然一罩難求。政府一直被批評抗疫反應慢，令疫情喺社區蔓延，主責抗疫嘅食物及衞生局局長陳肇始責無旁貸，其民望更跌至新低。本身係醫生嘅醫學界議員陳沛然(Pierre)喺今日(1日)一個電台節目點出政府抗疫工作上嘅不足，指專家早已向政府提出要採取嚴厲措施抗疫，減少流行病擴散機會，可惜「理性唔係成日都佔上風」，暗寸陳肇始唔理性，懶理專家意見，抗疫工作慢吞吞。

Pierre喺節目話，新冠肺炎患者發病初期徵狀較輕，或會延誤診斷，加上好難喺邊境檢查到冇徵狀嘅感染者，變相增加咗病毒傳播風險。雖然專家早已建議政府採取嚴厲措施去減少病毒擴散嘅機會，但係理性就唔係成日佔上風咁話。佢又提到，一眾前線醫護人員對外科口罩同個人防護裝備長期短缺感到非常不滿，病房又人滿之患，好多醫護人員都擔心喺病房工作嗰陣會受感染，最終傳染埋屋企人同令病毒喺社區散播。

今次疫情備受壓力嘅又點止醫護人員，市民喺疫情下同樣唔好過。Pierre就話，成千上萬市民為咗口罩同消毒搓手液苦苦掙扎，港人對2003年沙士一役記憶猶新，當時本地有1755人受感染，造成299人死亡，政府緩慢嘅反應受到強烈批評。

政府抵鬧嘅又點止唔聽專家意見、防疫物資供應不足咁少吖，政府嘅家居隔離政策亦都備受質疑。Pierre就話，截至上月15日，有7800多人要接受隔離14日，其中90%要進行家居隔離。雖然政府會隨機上門檢查同打電話畀家居隔離人士，但仍有2人違反隔離令，佢直斥正正係政府太過依賴隔離人士嘅自律，先至會無法完全消除風險。佢仲建議政府增強各種監視技術跟蹤可疑案件，例如增設可追蹤位置嘅智能手機、腕帶、網絡攝像頭同AI(人工智能)等。

對於過去幾星期，有市民不滿政府檢疫中心同新冠肺炎指定診所嘅選址，甚至有人掟汽油彈破壞，Pierre就話居民嘅焦慮完全可以理解，但暴力行為會嚴重阻礙醫療系統防治新冠肺炎嘅工作，認為香港需要希望同信心，而政府做決定前都應該充分諮詢公眾喎。陳肇始近日因為疫情民望大瀉，唔想瀉落去，就學Pierre話齋回歸理性，聽下專家建議同民意喇。