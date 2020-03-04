食肆小販抗疫基金明起申請　食環署預收表後2周完成審批

新冠肺炎衝擊各行各業，食物環境衞生署公布，在政府300億港元「防疫抗疫基金」下的食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃申請詳請，明日（5日）上午9時起接受申請，合資格食物業界別可獲8萬港元至20萬港元資助，而合資格持牌小販可獲5000港元資助，截止日期為5月4日下午5時。該署接獲合資格申請後，預計約2周完成審批。

食物業界別資助計劃旨在向8類食物業持牌人提供財政援助，合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，可獲一次性20萬港元資助，而合資格並營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人，則可獲一次性8萬港元資助。2項計劃預期可分別惠及約28,000個及約5,500個合資格持牌人。

持牌小販資助計劃會向每位合資格小販牌照持牌人提供一次性5,000港元資助，該牌照須在資助申請獲批時仍然有效，但計劃不適用於「2019年重新編配空置固定小販攤位並簽發新牌照」計劃下獲新發小販牌照的小販。

申請人可在食環署網頁下載有關計劃申請表格，或於食環署各分區環境衞生辦事處索取，以親身、郵寄或以網上遞交方式提交申請。申請一經批核，有關資助款額會以劃線支票寄往相關持牌食物業店舖或持牌小販在食環署已登記的通訊地址。