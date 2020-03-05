葛珮帆稱滯留湖北港人孕婦不幸小產　急需返港做手術

港府昨日及今日(4日及5日)安排合共4班包機接載滯留湖北港人回港，當中包括長期病患及孕婦等有迫切需要人士。民建聯議員葛珮帆透露，一名港人孕婦疑等不及回港，今午在湖北恩施市小產。

葛珮帆指，今收到滯留在湖北恩施市的港人表示，一位同樣滯留在當地、懷孕10周的港人孕婦在今午不幸小產，急需回港做人工流產手術。

葛續指早前民建聯已向政府提交了19宗較緊急個案，要求政府盡快安排接回港，其中一位是滯留在湖北恩施市的港人袁先生，他是長期病患，患有甲狀腺癌和糖尿病，需定期接受放射性治療和檢查，本應2月初的治療已延期，而他身上所攜帶的糖尿病藥物分量，目前只能撐到3月初，他近日頸部感覺到刺刺痛，對自己健康情況愈來愈擔憂，非常希望下周可以返到香港。

葛表示，現在約有210名港人滯留在恩施市、250人在宜昌市，由於恩施到武漢車程要7小時，袁先生及其他滯留港人並未能安排在首批包機回港，她要求政府能盡快在下星期再安排包機到恩施或附近可行的機場接港人回港。