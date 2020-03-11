港鐵引進20部全自動消毒機械人　曾出動清潔旺角東站

全自動消毒機械人(右圖)曾清潔有職員染疫的旺角東站。

新冠肺炎疫情持續，公共交通工具成為高風險地方。港鐵投資2000萬港元進行科研，引進20部雙氧水霧化消毒機械人，只需在機械人設定需要清潔範圍的平面圖，即可全自動消除車廂中的病毒及細菌。

機械人會透過自動噴灑霧化至特定濃度的雙氧水，可深入至恒常清潔工作較難觸及的細微縫隙，料4小時內可消除車廂中的病毒及細菌。港鐵指，機械人只在特定情況下出動，如車廂有人嘔吐或有新冠肺炎確診者等，就會在清潔工人清潔完後，再用機械人做深層清潔。

港鐵車務總監李家潤表示，除自動運作外，操作人員亦可利用智能手提裝置，在20米範圍內進行遙距操作。有關機械人重70公斤，採用充電式鋰電池設計，其消毒液為經配方的雙氧水，消毒範圍最大可達1500平方米。李續指，早前旺角東站有職員確診新冠肺炎，機械人已即時出動，清潔該車站內的後勤區域、公眾升降機及客務中心等。經測試後，有關機械人可殺除所有病毒及細菌，為最先進的消毒技術。

李表示，為提供足夠口罩予員工，港鐵已購入1部口罩機，並將使用理工大學相關專家研發的納米纖維技術物料，可生產防護級別為ASTM Level 2的口罩，又指正在構建無塵生產空間，料最快下半年可投產，日製數萬個口罩。