科大研新型殺菌塗層　可殺滅新冠肺炎等99.9%病毒

科大團隊研發的殺菌塗層可殺滅包括新冠病毒在內的高傳染性病毒。(羅錦鴻攝)

新冠肺炎持續，香港科技大學研究團隊研發新型多層殺菌塗層「MAP-1」，噴灑在金屬及木材等表面形成殺菌膜，可殺滅99.9%包括新冠肺炎病毒在內的高傳染性病毒。團隊又以非牟利形式到學校、護老院及幼兒中心等噴灑塗層，已惠及70間學校，其中包括中學文憑試考場。

科大化學及生物工程學系教授楊經倫表示，塗層以微小膠囊包裹消毒劑，噴灑後黏附於物件表面形成殺菌膜，能夠破壞微生物的包膜及內部分子。團隊以抗藥性高於所有冠狀病毒的貓杯狀病毒為檢測殺毒效果的指標，發現能殺滅99.9%細菌及病毒。團隊又於2018年在九龍醫院及靈實胡平頤養院進行臨床試驗，發現醫院病床的隔簾在3周內耐藥性細菌數量減少約99%。

科大健康、安全及環境處長關繼祖指，塗層的殺菌期最長可維持90日，亦適用於金屬、木材等表面，甚至可製成持久殺菌的搓手液、油漆、潔淨水，若噴灑在空氣過濾網表面更可防止霉菌生長，並指將研究外科口罩中間的過濾層噴灑塗層。

科大與私人企業上月組織非牟利防疫小隊到學校、護老院及幼兒中心等噴灑塗層，已有約70間學校受惠，包括中學文憑試考場。目前資源可為1000間學校噴灑塗層，只要學校請求就會協助，並預計3周後可推出家用版，每瓶售價約100港元。