你要知：愈煮先愈襟用？　貴價鐵鑊生銹急救大法

要成為一個成功的「煮」婦或「煮」夫，鐵鑊可謂是必備，煎炒煮炸樣樣皆可。不過，香港天氣潮濕，鐵鑊較易生銹，不少人一見到銹斑便會急急將鐵鑊丟棄。一些鐵鑊價值不菲，要立即丟掉實在「肉都痛」。其實鐵鑊出現銹斑未必是「死罪」，用油和廚房紙即可輕鬆去除？東網請來西貢一間法國餐廳的主理人Bonnie So，教大家保養鐵鑊小貼士！

無論是生鐵鑊還是熟鐵鑊，同樣有機會生銹。Bonnie笑言「咁佢真係鐵嚟，空氣多水份，一定會生銹同氧化。」據她入廚多年的經驗，只要先用水清洗、塗上些少油、用廚紙抹走再洗一洗即可，特意找東西去清洗分分鐘會洗壞鑊。坊間流傳浸醋水有助去除銹迹，此舉更是大錯特錯！她指，由於塗了一層搪瓷質，用醋的話反而造成傷害，甚至腐蝕鐵鑊，為免「洗鑊變傷鑊」，用油塗抹便可。

那麼會否有方法避免生銹？有！只要時常用。很多時買了鐵鑊回來，只用一、兩次便將它放在一旁，鐵與空氣中的水份接觸，漸漸便會生銹。如果實在甚少下廚，應如何存放？Bonnie則建議先將鐵鑊洗淨，塗少量油在其表面，再用廚紙或布遮蓋。廚紙或布有助保護鐵鑊之餘，又可吸走水分。如因空間不足，需將鐵鑊疊放，便應用廚紙或布墊底，不要直接「鑊疊鑊」，以防鑊底銹迹影響另一隻鑊。

鐵鑊只要保養得宜，基本上可以用20、30年或以上。Bonnie認為，生鐵或熟鐵鑊的保養方式大同小異。買了新鐵鑊，「開鑊」不可少。由於大多數新鑊在製作完成後，會塗上一層物料作保護，買回來後必先清洗乾淨。要洗走保護物質，應先塗油，再用韮菜、葱或洋葱擦洗。

老一輩的人教用豬皮，主要是因舊時的油貴，其實塗抹普通食油都可以。至於韮菜、葱或洋葱纖維重，但又不如絲瓜絡或百潔布般硬身，不會把鑊刮花，又可輕易刷走新鑊的保護物質。

食神也會有失手的時候，萬一煮食時分心「煮燶嘢」，甚或食物黐在鑊底，千萬不要立即倒冷水，更不應用鋼絲擦刮走「燶迹」。Bonnie嘆言，她曾在鑄鐵鍋高溫加凍水，令搪瓷層爆裂，心愛的鑊即時報銷！為免重蹈覆轍，大家應先讓鐵鑊冷卻，或者加入相同熱度的水浸一晚，翌日再開火慢慢燒，讓燒燶物質慢慢脫掉。也可以用矽膠製的刮走燒燶物質。清潔完畢後，可再次重覆開鑊的保養步驟。