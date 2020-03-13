網民涉刑恐記者　狙擊廣告商　學者斥不成世界

東方報業集團（下稱「東方」）多年來一直秉持報道真相的精神，反修例事件中，東方亦走在最前線，全程作原汁原味報道。但東方記者早前直播反修例示威期間，卻被人拍照並放上網，公開其全名及大肆抹黑，形同恐嚇；近日則有人在網上發起抵制東方的廣告商。法律界人士指，抵制行為中若涉及恐嚇言論有機會觸犯刑事罪行。學者和議員則批評強迫表態和抵制行動，嚴重損害本港的自由經濟，惹人質疑背後為有組織及不同政見人士策劃，驚嘆「社會已不成世界」，促政府正視和設法杜絕問題。東方認為當中內容涉嫌恐嚇滋擾廣告商、東方及東方記者，並予以譴責，已派人報警備案，追究無理抵制行動或肆意發放誹謗或失實言論人士及幕後黑手，並會協助警方調查。

1月初有網民在社交媒體設立專頁，據知開辦該專頁的版主姓何。該專頁每日出貼圖文並茂列出多間在東方刊登廣告的公司，至今已發出逾80張貼，肆意批評該些廣告商的產品或服務，並要求網民執行抵制任務，包括「派嬲」、「洗版」、「罷買」、「永久抵制」及「互like留言」等，部分內容更涉誣衊有關廣告商，呼籲狙擊該等廣告商。東方認為此舉猶如透過網絡方式恐嚇、要挾相關廣告商從東方撤回廣告，至今已有逾30間廣告商聲稱被抵制。有廣告商於其專頁刪除或隱藏一些網民留言，該專頁即出貼指該廣告商「執迷不悟」、「不知悔改」或「不知反省」，並呼籲網民抵制、畀負評和電郵轟炸該公司等，聲稱若再不依從會被永久抵制和廣傳其負面消息，手法令人恐慌和憂慮。有貼文更聲稱，有廣告商已表明，會重新評估於各大報章的廣告安排。

早前東方一名記者直播反修例示威後，即被人拍照並放上網，並公開記者全名，指他經常拍攝在堵路的示威者及路人，恐嚇不要再影，否則「相信大家都知道要點做」。日前該專頁轉發貼文，並引述為又一個抵制理由，指「為咗保護手足保護自己，請大家唔好懶而唔做每日任務。」

執業大律師陸偉雄指，單是抵制、杯葛行為不涉及刑事罪行，但網民言論如有恐嚇情節，則有機會觸犯刑事罪行。他指出，在自由經濟下，廣告商可以自由選擇廣告媒介，抵制歪風是不健康的現象，社會應正視問題，「都可以喺法律上面睇吓立法或者修例可唔可以令到呢啲行為有後果。」

議員葛珮帆批評，自去年6月社會運動至現時的疫症，整個經濟已非常差，暴徒不喜歡就「放火燒、搵嘢掟」，阻礙市民和商戶自由選擇，抵制行動亦是一種歪風，影響商戶和本港經濟發展。

「社會仲成世界？咁樣係傷害自由貿易精神，摧毀香港經濟體系，對受害者亦唔公道。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，事件背後是否有不同政見人士策劃，他又指出，自由經濟是本港最大特點，過去的經濟交易均基於服務表現，而不論背景、立場、宗教、階級等，惟近年卻經常會將不同機構、公司以政治立場區分，「有啲直情逼商店表態，否則標籤、抵制你，話你係某一種政治立場，令你生意受損」。

他認為類似抵制情況足以令廣告商卻步，「有啲係對政治無興趣，都要被迫表態藍店或黃店亦好惆悵。」他又指，要遏止情況，除可視乎事件是否涉及誹謗循民事索償，或是否涉及刑事由警方盡快調查及檢控外，政府亦應考慮現行是否有法例或需要立法，去杜絕這些不公現象。