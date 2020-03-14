特朗普宣布美國進入緊急狀態　撥500億美元抗疫

因應國內確診人數上升，美國總統特朗普周五（13日）與副總統彭斯等，在白宮召開新聞發布會，講述新冠肺炎疫情危機。他宣布國家進入緊急狀態，可調撥500億美元（約3900億港元）資金，為各州及市政府提供更多聯邦援助。

特朗普早前在Twitter提到，會在白宮召開新聞發布會，並稱：「題目：新冠病毒！」特朗普宣布全國進入緊急狀態後，能讓政府調配更多資源遏止疫情，同時亦屬具象徵性的轉捩點。他此前曾多次將新冠肺炎與季節性流感相比，堅稱政府已控制疫情。

特朗普表示，由於美國決定關閉邊境，抗疫工作較其他地方取得更多進展。此外，他亦授權衞生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）獲得更大權力，以對抗疫情。當局亦會調撥500億美元資金，要求全國州份設立緊急行動中心，並加強檢測病毒能力。他又指在其要求下，4大郵輪公司已同意午夜起在美國暫時停航30日。

為配合特朗普宣布美國進入緊急狀態，國內州份及地區的國民警衞軍及聯邦應急管理局（FEMA）人員亦同時出動。國民警衞軍發言人坎寧安（April Cunningham）表示，截至周五早上為止，約400名國民警衞軍已前往佛羅里達州、艾奧瓦州、路易斯安那州、紐約州、羅德島州及華盛頓州，協助當地民政部門，估計人數最終會達千人。

美國自上世紀60年代以來，僅發布過數次與公共衞生威脅有關的緊急狀態令。前總統克林頓2000年為應對西尼羅河病毒疫情，宣布紐約州及新澤西州進入緊急狀態。民主黨參議員曾敦促特朗普取用《斯塔福德法案》等，為各州釋出約420億美元（約3276億港元）救災資金。