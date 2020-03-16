房委會斥資2000萬　為公屋裝火警閃燈　

有見聽障人士易因聽不到火警鐘聲而錯過逃生機會，房屋署早於2017年8月就公共屋邨單位安裝俗稱「火警閃燈」的視像警報系統進行可行性研究，直至今日(16日)再有新進展，房委會擬動用2000萬港元為全部居於公共屋邨或租置計劃屋邨，或可租可買計劃屋邨公屋單位內的聽障居民及租戶安裝視像警報系統，並計劃於本年年初展開服務。

房委會表示，於2018年8月為葵涌區一個公屋單位試行裝設視像警報系統，並對其運作情況進行為期半年的觀察，結果發現該系統在各種氣候情況，包括在炎熱天氣和潮濕氣候下，運作可靠妥善。

由於試行計劃成效理想，房委會打算將在公屋單位內為聽障人士安裝視像警報系統的計劃推而廣之。在租戶提出要求及簽訂承諾書後，會為其免費安裝有關系統。至於租置計劃公屋單位，房委會須獲得所屬業主立案法團同意將視像警報系統接駁到大廈的公共消防系統後，才可着手進行安裝工程。

房委會計劃在服務推行約兩年後檢討安裝工程的進度和成效，並會向部門的維修計劃及檢討委員會作出匯報，以供審議。該會預期該項建議會普遍受市民和公屋租戶歡迎。消防處亦不反對擬在公屋單位內為聽障人士安裝視像警報系統。該會將就此事知會勞工及福利局、平等機會委員會及相關的非政府機構。