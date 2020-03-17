港人從中澳台回港　是否需接受檢疫話你知

港府今早(17日)宣布將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，周四(19日)凌晨零時起，所有抵港人士須接受強制14天檢疫及醫學監察，內地、澳門及台灣除外，究竟港人現時前往中澳台3地後返港，是否需要接受隔離？東網話你知。

港人現時前往內地毋須接受隔離，但由內地返港，均須接受強制檢疫14日，違者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月，港人可選擇在家居接受隔離，不論甚麼時候都不能離開居所，衞生署人員會不時聯絡他們。

不過有4類人士從內地回港可獲豁免強制檢疫，包括對供應香港正常運作或港人日常生活物品及服務的人、對政府事務運作屬必要、對保障港人安全或健康、處理香港衞生緊急事態屬必要，以及按個案情況極特殊、符合香港公眾利益的人士，這些人士包括跨境貨車司機、抵港客機和貨機的機組人員、貨船和漁船船員等，可獲豁免14日強制檢疫，但每日需按衞生署指示佩戴口罩及量體溫。

至於港人前往澳門，若過去14日內無踏足內地，均毋須接受強制檢疫令，而港人由澳門返港亦毋須接受強制檢疫，但須接受體溫檢測及填寫健康申報表。

台灣方面，由於早已宣布持香港特區護照將被拒絕入境，但如特區護照持有人擁有2020年2月11日後簽發的出入境許可證並且旅遊目的為「商務履約、跨國企業內部調動」，可進入台灣，但入境後須要接受居家檢疫14日；至於從台灣回港則毋須接受強制14天檢疫及醫學監察。

港人來回內地：

香港回內地❌隔離

內地回香港✔均須接受強制檢疫14日，可選擇在家居接受隔離。

港人來回澳門：

香港往澳門❌隔離，要量度體溫及填健康申報表。

澳門回香港❌隔離，要量度體溫及填健康申報表。

港人來回台灣：

香港往台灣❌入境

台灣回香港❌隔離，要量度體溫及填健康申報表。