反駁新冠肺炎源於美國　袁國勇指續食野味將現沙士3.0

中國新冠肺炎疫情近日放緩，國內卻不斷湧現「病毒源於美國」的言論，中國外交部發言人趙立堅日前更在毫無科學證據下宣稱是美軍將病毒帶入武漢，引起爭議。港大微生物學系講座教授袁國勇今日(18日)終忍不住開腔，撰文狠批「網傳病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」，更反諷稱病毒「乃中國人劣質文化之產物」，中國人陋習劣根才是病毒之源。

袁國勇與其徒弟港大微生物學系名譽助理教授龍振邦共同撰文，以「大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘」為題，以現有的科學證據分析病毒起源武漢，指以基因排序之法尋源，發現有蝙蝠的冠狀病毒株與武漢冠狀病毒的排序高達96%近似，認為病毒株為武漢冠狀病毒之始祖。文中又指武漢將發現病毒的華南海鮮批發市場極速清場，研究人員抵達搜證取樣本時，場內活野味早已不知所終，導致元祖病毒源於何地無從稽考。

對於社會對今次冠狀病毒的命名爭議性大，中國堅拒將病毒命名為起初已廣泛統稱的「武漢肺炎」，文中認為，民間及國際媒體將病毒稱為「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」，是因俗名已是約定俗成，通俗易明，方便溝通，並認為是直接簡單，亦無不可。

文章在最後狠批中國人完全忘記沙士教訓，讓活野味市場立足於先進城市之中心，更「明目張膽售之烹之吃之，令人側目。」惟中國卻明知疫情發於武漢的事實下，仍對外宣稱是源自美國，認為其「沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，欲戰勝疫症，必須面對真相，勿再一錯再錯，諉過於人。」最後更嚴厲直言，「為滿足各種欲望(慾望)而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」