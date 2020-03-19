8間單幢式酒店願接收隔離者　姚思榮：可供逾千房間

市道愈來愈差，酒店態度上亦有轉變，願意接待要隔離的入境人士。

政府早前宣布，今日(19日)凌晨起「疫監」名單再度擴大，除澳門及台灣外，所有從外地入境者，不論是否香港居民，均要接受14日家居檢疫或入住檢疫中心。旅遊界議員姚思榮今表示，收到8間單幢式酒店主動聯絡，可以提供房間讓回港需接受強制檢疫的人士入住，共約提供過千間房間。

姚認為，強制檢疫人士需自費，但政府可以與酒店合作，提供建議入住的酒店名單，並向參與計劃的酒店保證70%入住率作「包底」。姚指，有部分酒店曾擔心接待被隔離人士，會影響酒店形象及其他入住旅客，面對市道愈來愈差，酒店態度上亦有轉變，亦願意接待要隔離的入境人士。姚指，集中安置需強制檢疫人士，較讓他們留在家中隔離或自行尋找酒店安全，可減少人流分散。

為減少酒店業員工面對接待強制檢疫人士的風險及擔憂。姚建議政府應先清空相關酒店，派衞生署人員到場講解和示範，並安排民安隊在大堂協助量體溫，加上入住者不能離開房間，強制檢疫期間，所有生活必需品，只會放在房門口，由客人自取；如有需要接觸，會安排有裝備的衞生署人員處理，酒店職員只負處辦理入住手續，過程中無機會與隔離人士接觸。