新冠肺炎患者潛伏期睇戲　金鐘AMC戲院停業2日

新冠肺炎確診者於潛伏期內到過戲院睇戲，隨處播毒，令有關戲院需暫停營業2日。百老匯院線旗下位於金鐘的AMC Pacific Place於社交網站公布，指收到衞生署衞生防護中心通知，表示有一宗於周三(18日)確診的患者，曾於潛伏期間內，即上周五(13日)到該戲院觀看電影，故戲院將於本周五及周六(20及21日)暫停營業，並安排清潔公司進行高規格的清潔及消毒，及將小賣部一切對外展示的食品，無論非包裝或包裝全數銷毀，以降低感染和傳播病毒的風險。

戲院續指，經票房購買受影響場次之客人，可於30天內親臨AMC Pacific Place票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券，而贈券有效期為領取當日起計1個月。而經網頁或應用程式購買受影響場次之客人，會安排信用卡自動退款。

停業期間，於AMC Pacific Place工作的所有戲院職員，包括經理部、院務部、小賣部等需自我隔離14天，並會調派其他分店另一組職員由3月22日重新服務觀眾。