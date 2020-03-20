不良財務中介呃近3千萬　警拘10人包括公司董事

警方商業罪案調查科早前根據線報，針對多間不良財務中介公司進行深入調查後，昨日(19日)聯同灣仔、旺角、觀塘警區刑事部進行代號「勇戰者」的行動，在全港多個地點拘捕9男1女(20至61歲)，涉嫌串謀詐騙。他們分別來自6間已結業的不良財務中介公司，包括董事、職員及戶口持有人。行動中檢獲110萬港元現金、一些財務借貸文件、電腦及手機等證物。

被捕人士涉嫌在前年8月至今年3月期間，向25名受害人行騙，涉款約3千萬港元，最高一宗損失320萬港元。其中，騙徒今年初在灣仔開設一間新的財務中介公司，企圖向2人行騙，幸警方及時聯絡受害人，並協助他們中止共達300萬港元的貸款申請，免招損失。

商業罪案調查科總督察胡妙儀表示，騙徒會選擇一些本身借有銀行按揭，並且進行二按貸款的業主為目標。他們可能循不法途徑或經財務公司掌握客戶資料，然後冒充銀行職員致電受害人，訛稱他們的二按貸款並未取得一按銀行同意，涉嫌違反合約甚至違法。

由於騙徒能準確說出受害人的資料，受害人不虞有詐，遂依指示前往中介公司解決所謂違約問題。中介公司職員會轉介受害人向一些持牌財務公司進行借貸，待他們取得貸款後，騙徒即巧立保證金、手續費等名目取得相關款項，再存入他們特設的「傀儡戶口」。中介公司之後便匆匆結業，騙徒亦失去蹤影，其後再於其他地方「另起爐灶」故伎重施。而受害人由於本身借有按揭貸款，加上受騙蒙受大額損失，令財務上更加百上加斤。

警方呼籲市民，如收到自稱銀行職員的電話，應謹慎思考，設法核實對方身份，如有懷疑應向相關職員求證，不要輕信可疑的借貸轉介服務。另外，若要透過中介公司進行借貸，必須向放債人透露相關公司資料，絕不能聽取任何人游說，隱瞞中介角色，並要提防中介公司收取高昂手續費或擔保費。而在申請借貸期間或收到貸款後，亦切勿將金錢交予任何第三者。如市民懷疑受騙，可隨時致電警方24小時防騙易熱線查詢。