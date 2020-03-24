明起禁曾到外國居民入境 港台人士抵澳門須隔離

澳門政府推出的防疫措施經常被指較香港快幾拍，包括上月初果斷勒令賭場、戲院、卡拉OK等娛樂場所停業逾半個月，令確診數字連續40天零病例，但隨着近日確診個案再度上升。澳門特首賀一誠今早(24日)出席記者會，公布新一輪防疫措施。

賀表示，昨日(23日)已接獲香港政府通知會採取一系列入境措施，故澳門亦採取相應措施配合，由明日(25日)凌晨零時起，所有外國人禁止入境澳門；過去14天曾到外國的內地、香港和台灣居民亦禁止入境；澳門機場會停止轉機服務。

此外，所有在過去14天內曾到香港及台灣的人士，需在衞生當局指定地點隔離檢疫14天。

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明起澳澳的入境及相關的醫學觀察或檢查措施：

1.澳門居民：可以入境，但是入境前14天內曾經到過外國、香港、台灣人士，入境後要接受14天指定地點的醫學觀察

2.外國人：禁止入境

3.內地、香港、台灣居民：入境前14天內曾經到過外國，禁止入境

4.內地、香港、台灣居民：入境前14天內曾經到過香港、台灣，可以入境，但是入境後要接受14天指定地點的醫學觀察

5.內地、香港、台灣居民：入境前14天內未曾到過外國、香港、台灣，可以入境，但是如來自新冠肺炎高發地區，入境後須接受醫學檢查

6.入境前14天內曾經到過湖北省的非澳門居民，或曾經到過內地的外僱，在取得沒有感染新型冠狀病毒的醫生證明後，方可入境