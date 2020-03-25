議員續商中止待續　劉怡翔轟反對臨時撥款不負責任

因應新冠肺炎疫情持續，立法會大會今日(25日)取消，但會召開特別會議處理涉款約2158億港元的臨時撥款決議案。財經事務及庫務局局長劉怡翔今早在開會前重申撥款議案的重要性。劉表示，上次會議有議員提出中止待續，對警隊及特首辦的撥款有保留，認為應要抽起或變成零，但根據公共財政條例，臨時撥款要整套處理，是行之有效的做法，如議案不能在4月1日前通過將非常嚴重，會影響如社福界等多個界別的開支運作。

對於有議員去信立法會主席表示反對議案，他批評議員全面反對議案是不負責任，亦會令政府所購買的防疫物資，如口罩、保護衣等未能付款，影響防疫工作。

今早的會議繼續處理由民主派議員提出的中止待續議案。多名民主派議員發言表明支持，批評政府的抗疫工作未能急市民所急，應削減特首辦公室和警方的開支。議員梁耀忠直斥政府失職，指政府早於去年12月已得悉武漢出現新冠肺炎，明知道病毒可人傳人，但卻遲遲不肯封關，導致錯過遏止疫情蔓延的機會。對於港府曾推出抗疫防疫基金，梁形容是遲遲才出現，以及是選擇性援助、僅「做啲唔做啲」，至今仍稱審時度勢，對本港的失業情況視而不見，對中小企的經濟困難愛理不理，無助解決社會矛盾。

議員鄺俊宇批評政府在抗疫和防疫工作上「完全冇做過嘢」，指高官高薪厚祿，因此不會理解市民需要四出在街上撲口罩的情況，即使召開記者會也沒有提供足夠資訊予市民。

劉怡翔在會上重申，臨時撥款涵蓋所有政策局、部門和辦公室開支，是沿用已久並與過往一致，指特首辦和警務處的臨時撥款開支僅佔2.6%。他又解釋，警務處的開支有80%是員工開支，購置車輛等非經常性開支僅佔5億港元，是警務處總開支比例約2%，是正常水平。

提出中止待續議案的議員朱凱廸形容，臨時撥款決議案是擴軍預算，批評政府繼續維護警察濫權，將港人拉進財政懸崖，如港人要擺脫財政綁架，「一定要有跳落懸崖的勇氣」。

在會議剛開始時，議員尹兆堅曾提出規程問題，批評梁君彥在疫情下繼續開會，令立法會大樓內職員面臨健康風險，並立壞先例，擔心之後主席有權可以特快通道召開會議。但梁則反駁指是按與議員諮詢過的方式開會，指於本周一曾與議員討論開會情況，但議員未有反對。