沙田凱悅酒店女員工中招　成本港首間疫情下休業14天酒店

新冠肺炎疫情肆虐下，香港首度有酒店因新冠肺炎要停業14天。據報沙田凱悅酒店因職員「中招」而要停業14日，是首度有酒店在疫情下停業。消息指，酒店今晚（26日）向員工發內部電郵，指一名女職員昨日確診，酒店聯絡衞生署，決定即晚起休業14日，以徹底清潔消毒。據悉，酒店已安排所有住客要即時離開酒店，搬往其他酒店「落腳」。

酒店今晚(26日)向員工發電郵宣布有關決定，今晚起酒店連餐廳起休業14天，至4月9日為止，以便徹底清潔消毒，至4月10日才重開。有關電郵指染疫員工已就醫，希望她早日康復。為了安全，所有同事將進行醫學監察14日，以了解其身體有否出現相關病徵。

酒店表示得悉有關確診個案後，管理團隊即時聯絡衞生署衞生防護中心，並聽取其建議。雖然衞生防護中心並無作出要求，但酒店依然決定由今晚起休業，下月10日才重開，期間亦不會接待任何客房及餐飲客人，酒店餐廳亦會停運。

酒店在電郵中指，將會通報即將來訪的客人，並幫助他們作出其他安排，至於已下榻該酒店的賓客則可移居至其他酒店。酒店並將在未來14日安排外判商進行全面清潔及消毒，受影響的範圍包括酒店的公共設施、嘉賓軒酒廊以及員工範圍。

另外，繼曾到機場分店視察的星巴克咖啡店員工確診新冠肺炎後，香港機場管理局表示，收到連鎖快餐店麥當勞通知，有新冠肺炎確診者曾到麥當勞機場分店用膳，在知悉有關個案後，該機場分店已暫停營業，並按衞生署要求進行徹底消毒清潔。

此外，連鎖健身中心Goji因有新冠肺炎確診者曾到訪尖沙咀會所，今日宣布全線會所將由本月27日起至4月9日暫停營業14天，預計將於4月10日重開，而數萬名Goji會員之會籍將會自動暫停14天。