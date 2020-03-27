5廠商獲資助月供政府千萬個口罩　僅2萬個供應市面

口罩供應短缺，市民排隊搶口罩已成常態，商務及經濟發展局今(27日)公布，「本地口罩生產資助計劃」繼上周批出2條口罩生產線後，現再批出5宗申請、涉及6條口罩生產線。5間口罩生產公司料每月可為政府供應共1000萬個口罩，另有2萬個口罩供應本地市場。

第3條獲批生產線的申請人步創科技有限公司獲批資助1條生產線，預計由下月10日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產2萬個口罩供應本地市場。第4條獲批生產線的申請人威信科技（國際）有限公司獲批資助1條生產線，料由下月14日起計，每月平均向政府供應150萬個口罩。

第5條獲批生產線的申請人S.E.C. Hong Kong Factory Limited獲批資助1條生產線，預計由下月15日起計，每月平均向政府供應100萬個口罩。第6條獲批生產線申請人為八方綜合服務有限公司，獲批資助1條生產線，料由下月30日起計每月平均向政府供應150萬個口罩。

至於第7及第8條生產線申請人為創意國際科技有限公司，預計由5月2日起計，2條生產線每月平均向政府供應共400萬個口罩。

商經局表示， 資助計劃已批出8條生產線，尚有12條生產線資助名額。而截至昨日(26日)共收到103宗申請，由於預期符合資格的生產線數目已超越餘下的資助名額，故此負責管理計劃的香港生產力促進局今日起停止接受申請。