英國首相約翰遜　確診新冠肺炎

新冠肺炎疫情肆虐英國，英國首相約翰遜周五（27日）在社交網公布，他確診染疫。他表示自己將會在家工作、自我隔離，並透過視像會議，繼續帶領政府的抗疫工作。

約翰遜在Twitter上載自拍片稱，他在過在24小時中出現輕微病徵，包括發燒及持續咳嗽。他按照首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）建議，在首相府接受檢測，其後證實感染新冠病毒。約翰遜又在片中，向參與抗疫的醫護、警員、學校職員、義工等人致謝；並在貼文中稱︰「同心協力，我們能戰勝疫情。」他又再次呼籲國民遵守抗疫措施，留在家中。

約翰遜周四（26日）曾在唐寧街與財政大臣辛偉誠等人，一同參與拍為國家衞生事務局（NHS）醫護鼓掌打氣的活動；周三（25日）則有如常到下議院出席首相問答。首相發言人日前指，如果約翰遜染病，將由外交大臣藍韜文代理首相一職；而如果藍韜文亦同告染疫，約翰遜可再另定一名大臣代理首相事務。

約翰遜政府面對歐洲勃發的新冠肺炎疫情，採取「群體免疫」方針，被外界狠批應對緩慢。他在月初曾表示人們仍可繼續握手，更直指自己巡視醫院時，「我與所有人握手」；又呼籲指「洗洗手，一切如常」。但其後國內病例急增、出現死亡個案，約翰遜開始收緊限制，下令禁止民眾群聚、應留在家中。