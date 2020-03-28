搶米潮再現貨架空空如也　有超市實施限購令

新冠肺炎疫情蔓延，繼上月有大批市民出動搶購食米，致市面一度出現米荒，有市民近日擔心生活物資短缺，令「搶米潮」再現。東網記者到訪天水圍及北角，發現多間超市貨架上的食米被搶購一空。不少市民空手而回，並退而求其次選購其他乾糧。

天水圍頌富商場T Town的fusion超市提供食米的貨架，包括5、8及10公斤食米，不消15分鐘，迅即被搶購一空，只剩下少量1.5公斤包裝食米。超市在多處張貼限購通告，指由於貨源供求緊張，米及蛋每張單限買2件。記者現場所見，目前貨架上蛋類產品仍然充足。至下午5時許，職員再補充兩車食米，現場又再掀起搶米潮。

位於北角的惠康超級市場的米架同樣被清空，職員更將杯麵代替白米放上貨架，有市民因此改而選購杯麵及零食等乾糧。同區的百佳超級市場即使貼上每人限購兩包大米或雞蛋的告示，米架同樣被清空，只剩下十穀米、紅米、糯米及糙米等健康米。記者再到訪同區其他超市，發現白米存貨量亦只剩下數包，現場貨架一片狼籍，有市民在旁慨嘆到訪多間超市仍買不到米。

早前曾有謠傳指泰國將會暫停出口大米，令人擔心隨時會再觸發新一輪搶米潮。香港米行商會理事長陳建年表示，越南當局對有關安排未有定案；至於泰國將停出口大米一事，他指消息毫無根據，強調本地有充足食米，呼籲市民切勿盲搶米。