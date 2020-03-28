桌球室關門東主歎生意雪上加霜　健身室顧客改戶外跑步

港府今日(28日)下午6時實施進一步防疫措施後，6類娛樂場所包括健身中心、桌班室、戲院等今晩開始停業，維期14日。有桌球室東主慨歎指，自反修例風波後生意大受打擊，連同今次疫情衝擊，生意雪上加霜，希望港府能補貼業界渡過難關。亦有市民表示，現時不能健身感到不習慣，會改以跑步代替。

東網記者昨到旺角區的桌球室視察，發現傍晚顧客人流陸續減少，下午6時後該店停業。桌球室店東嚴女士慨嘆，停業半個月捐失慘重，自反修例風波至今該店生意一直虧損，透過減人手以開源節流，現時疫情令生意雪上加霜，除應付租金外，員工要放無薪假，只願政府提供補貼幫助業界渡過難關，「希望香港好，大家都好」。

區內部分健身中心昨日(27日)已暫停營業，今日有營業的健身中心亦為進入的顧客量度體溫。巿民黃小姐表示，每星期會到健身中心2至3次鍛煉身體及保持身材，對中心暫停14天感無奈，但認為疫情嚴重，可以理解措施是必要的。她稱，未來2周會改到郊區行山，預料會行2次。另一巿民羅先生稱一周會到健身中心1至2次，對2周無法健身感不習慣，會以跑步代替。

經營健身學院的「健身科學家」胡力威表示支持政府要求健身中心停業，認為應一早推行，因一般健身室使用頻率高，又有中央冷氣，無法做至每使用一次器材就消毒一次，故存在感染風險。他建議未能到健身室的顧客，可在家進行阻力訓練，因疫情令港人情緒低落，一直待在家中亦容易胡思亂想及與家人產生爭執，運動可產生安多芬使人快樂，呼籲「唔好放棄運動！」