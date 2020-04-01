卡拉OK麻雀館停業前　市民趕尾班車盡興

港府禁止卡拉OK及麻雀館營業14日。東網記者今午（1日）到旺角多間卡拉OK及麻雀館視察，發現仍有人唱K及打麻雀，有麻雀館更座無虛席，館內顧客雖戴上口罩，但枱與枱之間的距離非常接近。有市民指，禁令一出將「無晒娛樂」。

記者到油麻地一間卡拉OK了解情況，有職員為門外地氈噴上消毒水，職員表示現時仍可訂房唱K，今早亦有顧客光顧。接待櫃台貼滿不同告示，要求顧客戴上口罩及量體溫，顧客使用咪高峰時需使用一次性咪套，每枱只可坐4人。現場所見，場內顧客不多，空房較多。

記者另到旺角麻雀館視察，只見門外貼上通告，要求顧客進入前先要量體溫及戴口罩，門口亦有準備酒精搓手液供顧客使用。記者在門外所見，麻雀館不時有市民進出，有職員為顧客量體溫，其中1間館內有最少12名顧客，顧客及職員均戴上口罩，但各人的距離相當接近。有打完麻雀的女士指，若禁止麻雀館營業將失去娛樂。

雀友陳先生指，平日一星期會到麻雀館約2次，麻雀館有為顧客量體溫及提供搓手液。他質疑港府計劃暫停麻雀館營運14日的措施成效，直指「周街都係人，（政策）有鬼用，封關好過啦，唔封關係咁畀人入嚟」，又指不擔心會在麻雀館感染疫情。

另按摩店職員王先生指，自去年下半年開始已面對經營困難，疫情下生意連平日3分1亦沒有，顧客因擔心疫情而拒絕光顧，惟店舖月租達2萬多港元，入不敷支，「可能閂咗舖仲好」。他指，會配合港府要求暫停營運14日，但冀港府提供補貼，因停運仍要繳付租金，相比零售等行業「按摩依行咩都無」，又指已報讀地盤課程計劃轉行。