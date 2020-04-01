港府包機周五接滯秘魯港人　預計每人支付逾3萬元

新冠肺炎疫情癱瘓全球航空運輸，至今逾80名港人正滯留秘魯。港府昨日（31日）宣布，將安排專機接載滯留秘魯的居民離開，由利馬先飛往倫敦，再轉乘航班返港，費用由用者支付。據了解，由英國返港的港人，預料將會乘坐英國航空航班；而全程包機由利馬到倫敦再回港的包機費用，需要每人支付3萬多港元。

港府指，是次安排的專機暫定於秘魯時間周五(4月3日)離開利馬飛往倫敦，之後會轉乘航班返港。其中有部分港人正身處秘魯不同地方，港府正積極與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，包括協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助安排，他們需於4月3日中午前抵達利馬機場，以便乘坐專機離開秘魯。

入境處發言人表示，原計劃派遣人員前往秘魯當地協助滯留港人乘坐政府聯繫安排的商業包機撤離，惟任何外來人員入境均須接受14天強制隔離，特區前往秘魯的人員亦不能例外。入境處已請求大使館方面向秘魯當局提出進一步酌情考慮，惟交涉需時，可能有礙盡快協助港人返港的目的。發言人又稱，據處方了解，英國、澳洲及南韓等地在進行同類撤離行動時均未有派遣官員。

議員譚文豪表示，滯留港人集合有困難，當地警方未能讓港人提早到利馬、持有身份證但非特區護照的港人未獲准許證前往利馬。另外他又指，收到馬來西亞公民打算乘坐港府提供的包機，認為港府亦應考慮周邊國家的居民，令包機費用減少。