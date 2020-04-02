銅鑼灣有酒店願供前線醫護入住　醫管局每日付$500津貼　

醫院管理局早前為照顧新冠肺炎的前線醫護人員租住酒店，曾安排4家酒店供醫護入住。陞域集團及旗下Tang's Living Group一間位於銅鑼灣的香港晉逸時代精品酒店亦有為瑪麗醫院的醫護人員提供租住服務，陞域集團表示，為支援前線醫護人員，該酒店會先行專門提供予前線醫護人員入住。

早前有不少酒店拒絕讓醫護人員入住，令醫護在租用酒店作為隔離時遇到困難。醫管局行政總裁高拔陞曾表示，曾與酒店聯絡能否整層或整棟出租讓醫護人員入住，但承認不容易安排。陞域集團表示，前線醫護人員長期堅守抗疫防線，願意給予醫護人員實際支援，為他們提供安心舒適的作息空間，故特別撥出一幢酒店物業供有需要的前線醫護人員入住。

瑪麗醫院回覆表示，因應疫情發展及員工意見，院方早前已暫停安排員工入住合作酒店，員工可按各自需要及意願選擇入住醫院宿舍，或經所屬部門申請「特別租賃津貼」，自行選擇租住地點。醫管局早前公布，可為照顧新冠肺炎病人的前線醫護人員提供每日500港元津貼，作為租住酒店的費用。