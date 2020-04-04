政Whats噏：懶理無家者恐染疫　劉江華被嘲「神隱局長」

新冠肺炎確診數字急劇上升，有通宵營業嘅連鎖快餐店上月宣布暫停晚市堂食服務兩個星期，令部分喺快餐店過夜嘅無家者失去容身之處。多名議員上月27日去信民政事務局局長劉江華，要求緊急會面討論無家者問題，但有議員尋日(3日)就喺Facebook(Fb)貼文，佢哋等咗一個星期仍未獲回音，批評劉係「神隱局長」咁話喎。

上月底有連鎖快餐店宣布暫停晚市堂食服務兩個星期，意味原本喺餐廳過夜嘅無家者會流離失所，有說佢哋去瞓天橋底。社會福利界議員邵家臻喺措施實施當日，即上月25日去信劉江華，要求民政事務總署開放臨時庇護中心，避免佢哋留連街上，容易染疫。不過，署方喺兩日後，即上月27日回信拒絕，又重申臨時庇護中心喺現行機制下只會喺惡劣天氣下開放，仲話該署嘅政策範疇並唔包括為呢班受影響人士提供臨時居所添！

收到民政署回信後，邵大感不滿，即日聯同多名議員再去信劉江華，要求劉喺1個星期內同佢哋會面討論相關事宜。不過，邵尋日就喺Fb上貼文，大呻佢哋「等了又等」，但「1星期過去，蚊滋也沒有1隻」，更炮轟民政署同社會福利署，反問佢哋「係咪要有無家者成為傳染者、感染者才衝出來補救」？

邵又話早前透過電話確認當局收到佢哋嘅去信，但到今午(4日)仍未獲當局回應。佢仲話以前就算劉江華唔得閒，仲有副局長陳積志或其他轄下部門嘅官員回覆，但今次1個官都冇理過佢哋。邵又重提民政署喺上月27日嘅回信，批評當局處理手法官僚，「寧願佢答我話有咩難度，例如話開（臨時庇護）中心更加易爆發疫情，咁起碼仲有得拗」。

依家全球爆疫，邵指各地政府喺處理疫情期間都有協助無家者，因為佢哋染疫嘅風險高，批評港府未有援助佢哋，猶如喺防疫工作上留下漏洞。佢又大鬧負責處理無家者問題嘅部門，好似喺疫情之下選擇推卸責任咁話喎。

不過，外界亦有唔少人質詢佢哋好似喺冇疫情嘅時候，將處理無家者問題嘅責任推畀連鎖快餐店。邵就強調自己冇叫無家者去快餐店過夜，但就覺得企業要盡一定嘅社會責任，又話喺疫情之下「政府都會叫大財團減租啦」！佢又形容無家者問題係政府房屋政策失敗下嘅產物，強調政府先係真正嘅難辭其咎。