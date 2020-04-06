港府拒交代CSI口罩去向　議員轟離晒大譜

有議員指內地可購得由懲教署生產、供政府部門使用的CSI口罩。

新冠肺炎疫情肆虐，本地市面口罩供應緊張，由懲教署生產、供政府部門使用的CSI口罩卻離奇流落民間，申訴專員公署曾宣布會主動調查，但政府一直未有交代CSI口罩的分發和去向。財經事務及庫務局局長劉怡翔今早(6日)在立法會財務委員會特別會議上，被問到口罩去向時卻未有回應，僅指相關資料已提交予申訴專員，同時亦反問「議員唔知想要Sound Bite(精警發言)定係想我答問題」。

多名議員在會上批評政府未有交代CSI口罩的去向，議員郭家麒指，在內地有CSI口罩出售，批評是「離晒大譜」，質疑為何當局未有回應。

對於市面口罩供應緊張，政府亦曾稱會公開招標採購口罩，議員鄺俊宇批評政府未有透露採購口罩的數量和成本，指根據立法會行政管理委員會的回應，以約6.5萬港元購買1.4萬個口罩，成本約需4.6港元一個，遭鄺質疑是否合理。

劉怡翔則表示，當局的採購工作非常困難，曾因大量採購口罩而被提高價格，解釋指現時不披露數據並非逃避議員監察，而是擔心影響議價能力，會在疫情後作交代。他又回應，懲教署過往有向外售賣口罩，但重申並非由物流署處理。