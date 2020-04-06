盈盈樂樂9年來首次成功自然交配　冀為港人冲喜

本港近日被疫情陰霾籠罩，而一對大熊貓「盈盈」、「樂樂」今日(6日)為港人帶來好消息「冲喜」。海洋公園宣布園內同為14歲的雌性大熊貓盈盈及雄性大熊貓樂樂在3月底開始出現發情徵狀，並於今日成功自然交配，是兩隻大熊貓「苦幹」9年以來首次成功，冀望今年能為港人帶來「添丁」好消息。

海洋公園指，自3月下旬起，盈盈開始花更多時間嬉水，而樂樂則在牠的棲息環境留下氣味標記及嗅探盈盈的氣味。這些行為跟大熊貓普遍每年一次在3月至5月期間的發情期吻合，加上盈盈荷爾蒙水平有所變化，因此，公園的獸醫及護理團隊確認兩隻大熊貓已進入今年的繁殖期，密切觀察兩隻大熊貓的身體及行為變化情況，並在今早發情高峰期給予牠們自然交配機會。

海洋公園動物及保育執行總監 Michael Boos指出，雄性及雌性大熊貓分別在７歲及５歲開始性成熟。盈盈及樂樂於07年來港，後於11年開始嘗試自然交配，可惜一直未曾成功，至今年終成功自然交配，消息令人雀躍萬分，因自然交配的受孕機會較人工授孕為高。

他續指，如盈盈成功受孕，荷爾蒙水平及行為變化等懷孕迹象預料最早於今年6月下旬出現。不過，這些迹象也可能是假懷孕所致，公園會密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。大熊貓的懷孕期長達 72 至 324 天不等，不過只有在胎兒出生前 14 至 17 天左右才可以透過超聲波偵察確認大熊貓是否真正懷孕。