特別財會：反修例破壞1281個垃圾桶　295幅連儂牆被剷

去年6月反修例示威以來，示威者大肆破壞街上的公共設施，當中連垃圾桶都不能幸免，經常被示威者作為路障，甚至放火焚毀。食物及衞生局回應立法會議員質詢時透露，在去年6月至今年2月期間，食物環境衞生署有1281個垃圾桶、即廢屑箱及118個回收箱遭到破壞，需花費160萬港元重置。

食衞局表示，食環署有1281個垃圾桶遭到破壞，當中以灣仔區最多，佔141個；其次是油尖旺、黃大仙及元朗區，有130至138個不等。損毀的回收箱數目亦以灣仔區最多，有43個。

食衞局又指出，基於公眾安全理由，曾在發生集會及遊行示威等大型公眾活動時，暫時移走有關地點的廢屑箱和回收箱，其後已因應情況陸續放回。惟在仍然經常出現大型公眾活動的地點，則會繼續擺放臨時的廢屑掛袋，食環署會密切留意實際情況，以釐定區內個別位置擺放廢屑箱的安排。

至於示威期間各區不斷出現違規張貼的「連儂牆」，食衞局指由去年6月截至今年2月29日，相關部門共採取了約950次聯合行動，於全港各區合共清理了295個有未經許可展示或張貼招貼的地點。至於在去年6月至12月，食環署針對未經准許而展示招貼或海報個案發出定額罰款通知書數目有2000宗，以觀塘區最多，佔447宗；其次是元朗區，有228宗。

此外，運輸及房屋局亦在立法會特別財務委員會透露，自去年6月至今，有43宗涉及交通燈故障的交通意外，共有82人因此受到輕傷。